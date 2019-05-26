Son Dakika Haberleri: Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 15 mile çıkarıldı

Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 15 mile çıkarıldı

5 saat önce

İsrail, Gazze Şeridi'nde balıkçıların avlanma mesafesini 10'dan 15 deniz miline çıkardı.

Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesi 15 mile çıkarıldı, System.String[]
İsrail, Gazze Şeridi'nde balıkçıların avlanma mesafesini 10'dan 15 deniz miline çıkardı.
İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Koordinatörü Kemil Ebu Rukn, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde balıkçıların avlanma mesafesinin 15 deniz miline çıkarıldığını kaydetti.
İsrail, Gazze'den İsrail'e helyum gazıyla şişirilmiş balon atılmasını gerekçe göstererek daha önce 15 mile çıkarılan avlanma mesafesini geçen çarşamba 10 mile düşürmüştü.
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:42 Kaynak: AA
Filistin, Gazze, İsrail, Güncel
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