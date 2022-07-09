Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinde açık meydanlara akın ederek Kurban Bayramı namazını eda etti.

Tüm İslam dünyasında olduğu gibi, Gazze'de de binlerce Müslüman bayram namazı için bir araya geldi.

Gazze'deki Es-Saraya Meydanı'nda toplanan binlerce Filistinli bayram namazını kıldı. Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye kılınan namazın ardından hutbe verdi.

Hutbede, dayanışma ve yardımlaşmanın yanı sıra şehit, yaralı ve esirlerin ailelerine ziyaretlerin yapılması tavsiyesinde bulunuldu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ayrıca bölgenin birçok yerinde açık alanlarda bayram namazını eda ettikten sonra bayramlaşarak Kurban Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı.