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Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor - Son Dakika

Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor

16.11.2021 19:36

GÖRÜNTÜ ÖDKÜMÜ : Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonasından detaylar Filistin Paralimpik Komitesi Başkanı Kamil Ebu Hasan ile röporta Gazze'de bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 5 gün sürmesi planlanan bedensel engelliler...

GÖRÜNTÜ ÖDKÜMÜ :

Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonasından detaylar

Filistin Paralimpik Komitesi Başkanı Kamil Ebu Hasan ile röporta Gazze'de bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 5 gün sürmesi planlanan bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası başladı.

Filistin Paralimpik Komitesinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ortaklığıyla organize ettiği şampiyonaya 8 takımdan farklı yaşlardaki 30 sporcunun katıldığı belirtildi.

Filistin Paralimpik Komitesi Başkanı Kamil Ebu Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ICRC ortaklığında Gazze'deki bedensel engelliler için yerel masa tenisi şampiyonası düzenlediklerini ifade etti.

Gazze'de 5 gün sürecek şampiyonayla bedensel engellilerin topluma entegresinin amaçlandığını dile getiren Ebu Hasan, yarışmacıların engellerini aştığını ve başarılarına devam ettiğini söyledi.

İsrail ablukasının Gazze'deki sporcuları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Ebu Hasan, Komite olarak yıllardır devam eden abluka nedeniyle oyuncuların seyahatinin engellenmesi ve maddi destek yoksunluğu gibi çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını aktardı.

Filistin Merkez İstatistik Biriminin 2019 yılı verilerine göre, Gazze'deki engelli sayısı yaklaşık 48 bine ulaşmış durumda. Söz konusu sayının, Gazze nüfusunun yüzde 2,4'ünü oluşturduğu belirtiliyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor
Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor
Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor
Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor
Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor
Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor
Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor
Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor
Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bedensel engelliler masa tenisi şampiyonası düzenleniyor - Son Dakika


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