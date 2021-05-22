Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor - Son Dakika

Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor

22.05.2021 14:23
Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor, System.String[]

Gazze Belediyesi ekipleri, İsrail'in 11 gün üst üste düzenlediği bombardıman sonucu yollara ve halka açık alanlara saçılan molozları kaldırmaya devam ediyor.

Gazze Belediyesi ekipleri, İsrail'in 11 gün üst üste düzenlediği bombardıman sonucu yollara ve halka açık alanlara saçılan molozları kaldırmaya devam ediyor.

Belediyenin Temizlik Dairesi Başkanı Mecid Sukkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin 24 saat boyunca ambulansların ve diğer hizmet araçlarının geçişini kolaylaştırmak için katı atık toplamaya ve yolları açmaya çalıştığını söyledi.

Ekiplerin enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını 430 kişi ile durmaksızın sürdürdüğünü belirten Sukkar, "İşgalin yok ettiği her şeyi eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Sukkar, diğer belediye ekiplerinin de İsrail saldırılarında zarar gören altyapının onarımı için çalıştığını aktardı.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırıları, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmişti. Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 1800 konut yıkılmış, 6 bin 800 konut ise kısmen hasar görmüştü.

İsrail, konut, Mayıs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de belediye ekipleri 24 saat enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapıyor - Son Dakika


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