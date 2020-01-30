Gazze'de bin genç, Polis Akademisi'ne katılmak için zorlu eğitimden geçti - Son Dakika

Filistinli gençler, Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Akademisi'ne katılma hazırlıkları kapsamında zorlu askeri eğitimden geçti.

Ekim 2019'da fiziki muayene sınavını geçen bin genç, Polis Akademisi'ne girmek için ön eğitime katılma hakkı kazandı.

Gazzeli gençler, engel ve yüksekten atlama, şiddetli tazyikli suya direnme, dikenli teller altında sürünme ve ağırlık kaldırma gibi uygulamalı dersler aldı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Tevfik Ebu Naim eğitim sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılından bu yana Askeri Polis Teşkilatı'na katılım sağlanmadığını ve yeni kişilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.