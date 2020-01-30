Gazze'de bin genç, Polis Akademisi'ne katılmak için zorlu eğitimden geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'de bin genç, Polis Akademisi'ne katılmak için zorlu eğitimden geçti - Son Dakika

Gazze'de bin genç, Polis Akademisi'ne katılmak için zorlu eğitimden geçti

6 saat önce

Filistinli gençler, Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Akademisi'ne katılma hazırlıkları kapsamında zorlu askeri eğitimden geçti.

Gazze'de bin genç, Polis Akademisi'ne katılmak için zorlu eğitimden geçti, System.String[]

Filistinli gençler, Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Akademisi'ne katılma hazırlıkları kapsamında zorlu askeri eğitimden geçti.

Ekim 2019'da fiziki muayene sınavını geçen bin genç, Polis Akademisi'ne girmek için ön eğitime katılma hakkı kazandı.

Gazzeli gençler, engel ve yüksekten atlama, şiddetli tazyikli suya direnme, dikenli teller altında sürünme ve ağırlık kaldırma gibi uygulamalı dersler aldı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Tevfik Ebu Naim eğitim sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılından bu yana Askeri Polis Teşkilatı'na katılım sağlanmadığını ve yeni kişilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Polis Akademisi, Gazze, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kapkaçcı, arkasından yaklaştığı liseli kıza dehşeti yaşattı! Olay anı kamerada
İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı Brezilya'da eski pembe dizi oyuncusu Regina Duarte, bakan oluyor ABD, Çin'de zorunlu görevi bulunmayan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını geri çağırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 04:50:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'de bin genç, Polis Akademisi'ne katılmak için zorlu eğitimden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]