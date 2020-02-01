Gazze'de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Gazze'de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

25 dakika önce

Gazze'de bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gazze'de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Gazze'de bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Gazze'nin merkezindeki Alshaikh Radwan bölgesindeki bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı ölen kişinin kimliğini Mahmoud Al-Adghm olarak açıklarken, 3 yaralının bölgedeki Al-Shefa Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.


Patlama sonrası oluşan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. - GAZZE

Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
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