Gazze'de Bir Evde Patlama: 4 Yaralı
1 saat önce
- Gazze'de bir evde patlama: 4 yaralıGAZZE - Gazze'deki bir evde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
- Gazze
'de bir evde patlama: 4 yaralı
GAZZE - Gazze'deki bir evde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi
'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan bir evde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, bölgedeki bazı evlerde hasar oluştuğu aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:49 Kaynak: İHA
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