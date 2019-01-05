Gazze'de Bir Evde Patlama: 4 Yaralı
1 saat önce
Gazze'deki bir evde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze
'deki bir evde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi
'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan bir evde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, bölgedeki bazı evlerde hasar oluştuğu aktarıldı. - GAZZE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:52 Kaynak: İHA
92 Yaşındaki Emekli Albay, Silahla Başından Vurulmuş Şekilde Ölü Bulundu
18 Gündür Aranan Genç Kadının, Yol Kenarında Parçalanmış Cesedi Bulundu
Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti
Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti