Son Dakika Haberleri: Gazze'de Bir Evde Patlama: 4 Yaralı

Gazze'de Bir Evde Patlama: 4 Yaralı

1 saat önce

Gazze'deki bir evde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'de Bir Evde Patlama: 4 Yaralı, System.String[]
Gazze'deki bir evde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan bir evde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, bölgedeki bazı evlerde hasar oluştuğu aktarıldı. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Gazze, 3. Sayfa
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