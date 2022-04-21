Gazze'de Bir Pazarda Ramazan Bayramı Hazırlığı - Son Dakika
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Gazze'de Bir Pazarda Ramazan Bayramı Hazırlığı

21.04.2022 17:33
Gazze'de Bir Pazarda Ramazan Bayramı Hazırlığı

GAZZE, 21 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyası Ramazan Bayramı'na hazırlanırken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir pazarda Filistinli balıkçılar tütsülenmiş balık hazırlıyor.

GAZZE, 21 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyası Ramazan Bayramı'na hazırlanırken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir pazarda Filistinli balıkçılar tütsülenmiş balık hazırlıyor.

Gazze'de Bir Pazarda Ramazan Bayramı Hazırlığı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir pazarda tütsülenmiş balık hazırlayan bir Filistinli, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de Bir Pazarda Ramazan Bayramı Hazırlığı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir pazarda tütsülenmiş balık hazırlayan bir Filistinli, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

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Ramazan Bayramı, İslam, Nisan, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Gazze'de Bir Pazarda Ramazan Bayramı Hazırlığı - Son Dakika


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