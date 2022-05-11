Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı

11.05.2022 17:48
Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı

GAZZE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Filistin'in kıyı yerleşim bölgesi Gazze Şeridi'nde buğday hasat mevsimi başladı.

GAZZE, 11 Mayıs (Xinhua) -- Filistin'in kıyı yerleşim bölgesi Gazze Şeridi'nde buğday hasat mevsimi başladı. Devam eden Rusya- Ukrayna çatışmasının küresel buğday kıtlığı ihtimaline dair endişeleri artırdığı bir dönemde, Filistinli çiftçiler bir yılda toplanabilecek tahılın tek bir tanesinin bile tarlada kalmadığından emin olmak için ekini biçip, harmanlayıp, hasat ederek, yoğun şekilde çalışıyor.

Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tarlada buğday hasat eden Filistinli çiftçi, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tarlada buğday hasat eden Filistinli çiftçi, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tarlada buğday hasat eden Filistinli çiftçiler, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı

Gazze şehrinde, Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki sınıra yakın bir tarlada buğday hasat eden Filistinli çiftçi, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı

Gazze şehrinde, Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki sınıra yakın bir tarlada buğday hasat eden Filistinli çiftçi, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tarlada yeni hasat edilmiş buğdayı gösteren Filistinli çiftçi, 10 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

YORUMLAR
500
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli, Gazze'de toprağa verildi İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli, Gazze'de toprağa verildi Gazze'de Teknik Sergi Gazze'de Teknik Sergi

Buğday, Mayıs, Hasat, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:05:59. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Buğday Hasat Mevsimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement