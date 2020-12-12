Gazze'de çiftçiler çilek hasadına başladı - Son Dakika

Gazze'de çiftçiler çilek hasadına başladı

12.12.2020 14:27
Gazze'de çiftçiler çilek hasadına başladı, System.String[]

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde çiftçiler çilek hasadı sezonunu açtı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde çiftçiler çilek hasadı sezonunu açtı.

Gazze Şeridi'nde çilek tarımı daha çok bölgenin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yoğunlaşıyor. Çiftçiler, hem Gazze Şeridi hem de Batı Şeria pazarına sunmak için çilek hasadına başladı.

AA muhabirine konuşan çiftçi Ekrem Ebu Husa, bu sezon özellikle ekili alanların genişlemesiyle üretimde artış beklendiğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden ihracına izin verdiği birkaç üründen biri olduğu için çiftçilerin çilek yetiştirmeye yöneldiklerini kaydeden Ebu Husa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle bu yıl çalışmalarının olumsuz etkilendiğini ve ürünün pazarlamasında zayıflama olduğunu dile getirdi.

Çilek mahsulünün büyük maliyetler, işçilik ve bakım gerektirdiğini, dolayısıyla ani bir dış etkenin büyük bir kayba neden olabileceğini aktaran Ebu Husa, Filistin Tarım Bakanlığına çiftçilerin uğrayabileceği üretim durgunluklarını veya kayıpları önlemek için çilek ihracatı için yeni pazarlar bulması çağrısında bulundu.

Bu yıl çilek üretiminin 7 bin tonu aşması bekleniyor

Filistin Tarım Bakanlığı Sözcüsü Edhem el-Beysuni, bu yıl çilek tarımı yapılan alanın yaklaşık 2 bin 400 dönüm olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki çilek üretiminin bu yıl 7 bin 200 tona ulaşabileceğini kaydeden Beysuni, Bakanlığın "çilek ihraç etmek ve sezonun tam anlamıyla başarıyla geçmesini sağlamak için dış pazarı hedefleyen bir plan hazırladığını" belirtti.

Beysuni, çilek mahsulünün, sınır kapılarını yöneten ve ihracat miktarını belirleyen İsrail güçlerinin yanı sıra Kovid-19 salgını ve piyasaya etkileri gibi birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

İsrail'in yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Çiftçi, İsrail, Gazze, Çilek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de çiftçiler çilek hasadına başladı - Son Dakika


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