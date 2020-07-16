Gazze'de çocuk ampute futbol turnuvası gerçekleştirildi - Son Dakika

Gazze'de çocuk ampute futbol turnuvası gerçekleştirildi
İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar ampute futbol takımı turnuvasında kıyasıya yarıştı.
İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar ampute futbol takımı turnuvasında kıyasıya yarıştı.
Ampute futbol turnuvasında Filistinli çocuklar ev sevdikleri spor dalında yarıştı. Yerel örgütler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin çabalarıyla bir araya gelen ampute çocuklar sporla kendilerini güçlü hissettiklerini belirtiyor. Büyük bir coşkuyla futbol oynayan çocuklar korona virüs nedeniyle ertelenen müsabakalarında yeniden sahalara kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Girişimi düzenleyen yerel örgütlerden birinde yetkili olan Halit Al Mabhuh "Korona virüs nedeniyle çocukların sağlığı için en az 3 ay maaşlarını askıya aldık yeniden faaliyetlerimize başladığımız için mutluyuz. Çocuklarımız normal futbol müsabakalarındaki gibi gerekli hazırlıkları yapıyor. Çocuklarımız yeterince iyi bir seviyede bulunuyor" dedi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Suheyr Zakut ise "Engelli çocuklarımıza yardım etmek için böyle bir girişim düzenliyoruz. Böyle aktiviteleri çocukların sosyal hayata kolayca dahil olmasında çok faydalı olduğuna inanıyoruz" dedi. - GAZZE
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:26 Kaynak: İHA
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