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Konser verilmesi

Etkinliğin koordinatörü Muhammet Ubeyd ile röportaj

"Dabka" dans gösterisi

Etkinlikten detaylar Gazze'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Deniz ve Özgürlük" festivali başladı. Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı tarafından düzenlenen festival kapsamında genç müzisyenlerden oluşan bir grup, Beyt Hanun Ortaokulu'nda konser verdi. Konser sırasında bir grup kız öğrenci, Filistin'in geleneksel "Dabka" dans gösterisini sundu.