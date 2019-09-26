Son Dakika Haberleri: Gazze'de "Deniz ve Özgürlük" Festivali
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Gazze'de "Deniz ve Özgürlük" Festivali

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konser verilmesi Etkinliğin koordinatörü Muhammet Ubeyd ile röportaj "Dabka" dans gösterisi Etkinlikten detaylar Gazze'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Deniz ve Özgürlük" festivali başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Konser verilmesi

Etkinliğin koordinatörü Muhammet Ubeyd ile röportaj

"Dabka" dans gösterisi

Etkinlikten detaylar Gazze'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Deniz ve Özgürlük" festivali başladı. Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı tarafından düzenlenen festival kapsamında genç müzisyenlerden oluşan bir grup, Beyt Hanun Ortaokulu'nda konser verdi. Konser sırasında bir grup kız öğrenci, Filistin'in geleneksel "Dabka" dans gösterisini sundu.

Gazze'de Deniz ve Özgürlük Festivali

Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:39 Kaynak: AA
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