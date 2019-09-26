Gazze'de "Deniz ve Özgürlük" Festivali
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konser verilmesi Etkinliğin koordinatörü Muhammet Ubeyd ile röportaj "Dabka" dans gösterisi Etkinlikten detaylar Gazze'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Deniz ve Özgürlük" festivali başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:39 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Konser verilmesi
Etkinliğin koordinatörü Muhammet Ubeyd ile röportaj
"Dabka" dans gösterisi
Etkinlikten detaylar Gazze'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Deniz ve Özgürlük" festivali başladı. Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı tarafından düzenlenen festival kapsamında genç müzisyenlerden oluşan bir grup, Beyt Hanun Ortaokulu'nda konser verdi. Konser sırasında bir grup kız öğrenci, Filistin'in geleneksel "Dabka" dans gösterisini sundu.
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