Doğu Kudüs'teki Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Gazze'de İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahaleleri protesto edildi.

Gazze'deki Filistinli grupları bünyesinde bulunduran Ulusal ve İslami Güçler Birliği'nin organize ettiği gösteride, İsrail saldırılarına maruz kalan Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajı verildi.

Ramazanın başından bu yana Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı ve çevresinde toplanan Filistinlilerle dayanışma için yapılan gösteride, İsrail karşıtı sloganlar atılarak, İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahaleleri protesto edildi.

Gösteriye katılan İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş, Kudüs'teki Filistinlilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Kudüs'ü her şekilde kanlarıyla, canlarıyla koruyacaklarını vurguladı.

Kudüs'te yaşananların, işgal atındaki kentte egemenliği kanıtlama mücadelesi olduğuna dikkati çeken Batş, "Kudüs topraklarındaki ulusal egemenliği vurgulamak ve Kudüs'teki Filistinlilere destek için buradayız. Bu topraklar bizim, ebedi başkent Kudüs bizim, başkasının değil." dedi.

Batş, Batı Şeria'da işgal güçlerinin ihlalleriyle mücadele için ulusal birlik yönetimi kurulması ve kutsalların, hakların korunması için bir strateji üzerinde uzlaşılması çağrısında bulundu.

İsrail polisinin, önceki gün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.