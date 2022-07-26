Gazze'de Dövüş Sanatları Festivali - Son Dakika
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Gazze'de Dövüş Sanatları Festivali

26.07.2022 15:57
Gazze'de Dövüş Sanatları Festivali

GAZZE, 26 Temmuz (Xinhua) -- Gazze şehrinde Filistinli bir çocuk, dövüş sanatları festivali kapsamında tekvando yapıyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 26 Temmuz (Xinhua) -- Gazze şehrinde Filistinli bir çocuk, dövüş sanatları festivali kapsamında tekvando yapıyor, 25 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Dövüş Sanatları Festivali - Son Dakika

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