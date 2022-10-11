Gazze'de düzenlenen gösteride, Filistinli gruplara "uzlaşı" çağrısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de düzenlenen gösteride, Filistinli gruplara "uzlaşı" çağrısı yapıldı

11.10.2022 13:34
Gazze'de düzenlenen gösteride, Filistinli gruplara "uzlaşı" çağrısı yapıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride, Filistinli gruplardan ulusal çıkarlar çerçevesinde uzlaşmaları istendi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride, Filistinli gruplardan ulusal çıkarlar çerçevesinde uzlaşmaları istendi.

Cezayir'de Filistinli gruplar arasında yapılacak diyalog görüşmeleriyle eş zamanlı olarak Gazze'deki sivil toplum kuruluşu "Şehit ve Yaralı Yakınları Ulusal Komitesi" öncülüğünde bir gösteri düzenlendi.

Filistin ve Cezayir bayraklarının taşındığı eylemde göstericiler, Filistinli gruplar arasındaki birliğin yeniden sağlanması için Cezayir'den baskı yapmasını talep ettikleri sloganlar attı.

Ulusal Komite Sözcüsü Ala el-Beravi, gösterinin Cezayir'de Filistinli gruplar arasında, uzun süredir devam eden bölünmeyi sonlandırmak üzere, bugün başlayacak diyalog görüşmeleriyle eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti.

Cezayir hükümeti ve Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a, diyaloğa katılan grupların liderlerine "bölünmeyi sona erdirmeleri ve gerçek bir uzlaşının yolunu açmaları" adına baskı yapmaları çağrısında bulunduklarını ifade eden Komite Sözcüsü, Cezayir'den "bölünmüşlüğün oluşturduğu adaletsizliği sona erdirecek bir anlaşmaya varılması adına Filistin yönetimine ve gruplarına müdahale etmesini" istediklerini dile getirdi.

Filistinli grupların, "yüksek ulusal çıkarları ve Filistin meselesinin gerekliliklerini savunması; bölünmeyi sona erdirmek için kendi partizan çıkarlarını bir kenara bırakması gerektiğini" vurgulayan Beravi, "Filistin meselesinin karşı karşıya olduğu zorluklar, Filistinli grupların tamamının bu zorluklarla yüzleşebilmek adına tek çerçevede birleşmesini gerektiriyor." dedi.

Cezayir'in ev sahipliğinde Filistinli gruplar arasındaki diyalog görüşmeleri bugün başlıyor. Kapsamlı diyalog görüşmelerinin 2 gün devam etmesi bekleniyor.

Filistin'de Fetih ve Hamas arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken Batı Şeria, Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.

YORUMLAR
500
Heniye başkanlığındaki Hamas heyeti ulusal uzlaşı diyalogları için Cezayir'de Heniye başkanlığındaki Hamas heyeti ulusal uzlaşı diyalogları için Cezayir'de Cezayir Arap Birliği Zirvesi'nden 'cesur' kararlar çıkmasını bekliyor Cezayir Arap Birliği Zirvesi'nden 'cesur' kararlar çıkmasını bekliyor
Kaynak: AA

Filistin, Cezayir, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de düzenlenen gösteride, Filistinli gruplara 'uzlaşı' çağrısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
14:13 Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:11 Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatından çarpıcı sözler: Helikopter içinden görüntünün olduğunu öğrendik
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
13:08 Süper Lig'de dört büyüklerin toplam borcu 20,7 milyar lirayı buldu! İşte en çok zarar eden kulüp...
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:41 Samuray kılıcı ile katledilmişti! Başak Cengiz'in annesi kızının ölüm haberini nasıl aldığını ağlayarak anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 14:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de düzenlenen gösteride, Filistinli gruplara "uzlaşı" çağrısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement