Gazze'de düzenlenen gösteride, Filistinli gruplara "uzlaşı" çağrısı yapıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride, Filistinli gruplardan ulusal çıkarlar çerçevesinde uzlaşmaları istendi.

Cezayir'de Filistinli gruplar arasında yapılacak diyalog görüşmeleriyle eş zamanlı olarak Gazze'deki sivil toplum kuruluşu "Şehit ve Yaralı Yakınları Ulusal Komitesi" öncülüğünde bir gösteri düzenlendi.

Filistin ve Cezayir bayraklarının taşındığı eylemde göstericiler, Filistinli gruplar arasındaki birliğin yeniden sağlanması için Cezayir'den baskı yapmasını talep ettikleri sloganlar attı.

Ulusal Komite Sözcüsü Ala el-Beravi, gösterinin Cezayir'de Filistinli gruplar arasında, uzun süredir devam eden bölünmeyi sonlandırmak üzere, bugün başlayacak diyalog görüşmeleriyle eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti.

Cezayir hükümeti ve Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a, diyaloğa katılan grupların liderlerine "bölünmeyi sona erdirmeleri ve gerçek bir uzlaşının yolunu açmaları" adına baskı yapmaları çağrısında bulunduklarını ifade eden Komite Sözcüsü, Cezayir'den "bölünmüşlüğün oluşturduğu adaletsizliği sona erdirecek bir anlaşmaya varılması adına Filistin yönetimine ve gruplarına müdahale etmesini" istediklerini dile getirdi.

Filistinli grupların, "yüksek ulusal çıkarları ve Filistin meselesinin gerekliliklerini savunması; bölünmeyi sona erdirmek için kendi partizan çıkarlarını bir kenara bırakması gerektiğini" vurgulayan Beravi, "Filistin meselesinin karşı karşıya olduğu zorluklar, Filistinli grupların tamamının bu zorluklarla yüzleşebilmek adına tek çerçevede birleşmesini gerektiriyor." dedi.

Cezayir'in ev sahipliğinde Filistinli gruplar arasındaki diyalog görüşmeleri bugün başlıyor. Kapsamlı diyalog görüşmelerinin 2 gün devam etmesi bekleniyor.

Filistin'de Fetih ve Hamas arasında 2007'den bu yana siyasi anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni kontrol ederken Batı Şeria, Fetih Hareketi tarafından kurulan Filistin hükümetince yönetiliyor.