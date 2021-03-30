Gazze'de düzenlenen Uluslararası Öğrenci Konferansı'nda, "İsrail'le normalleşmeye" karşı olduğu vurgulandı - Son Dakika

Gazze'de düzenlenen Uluslararası Öğrenci Konferansı'nda, "İsrail'le normalleşmeye" karşı olduğu vurgulandı

30.03.2021 16:15
Gazze'de düzenlenen Uluslararası Öğrenci Konferansı'nda,

Gazze'de düzenlenen Uluslararası Öğrenci Konferansı'nda, Arap dünyasının İsrail'le normalleşmesine karşı olunduğu vurgusu yapıldı.

Gazze'de düzenlenen Uluslararası Öğrenci Konferansı'nda, Arap dünyasının İsrail'le normalleşmesine karşı olunduğu vurgusu yapıldı.

Hamas'ın öğrenci yapılanması olan İslami Kitle, Gazze'de, 25 ülkeden isimlerin video konferans yöntemiyle katıldığı Uluslararası Öğrenci Konferansı düzenledi.

Konferansta, gençlik ve öğrenci yapılanmalarının, "Filistin davasına destek ve İsrail'le normalleşmeye karşı" tutumları ele alındı.

Öğrencilerin yanı sıra siyasi isimler ile akademisyenlerin de hazır bulunduğu toplantıda, Arap dünyasının İsrail'le normalleşmesine karşı olunduğu kaydedildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, konferansta yayımlanan video mesajında, "Filistin halkı, gerek Yüzyılın Anlaşması gerek Mescid-i Aksa'nın bölünmesi, gerekse normalleşme gibi planlarla Filistin davasının tasfiye edilmesi girişimleriyle mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Heniyye, Filistin halkının başkenti Kudüs olan Filistin topraklarının tamamına, dönüş hakkına, Filistinli esirlerin İsrail cezaevlerinden kurtarılması ve ulusal değerlerin korunması gibi değerlerine ve ilkelerine bağlı olduğunu vurguladı.

Siyasi sistemi, seçimler aracılığıyla demokratik yollardan yeniden şekillendirmek için yeni bir döneme başladıklarına işaret eden Heniyye, Hamas'ın seçimler de dahil Filistinli gruplar arasında anlaşmaya varılan tüm noktaların başarıyla sonuçlanması için çalışacağını vurguladı.

Heniyye, siyasi ve saha işlerini yönetmek üzere Filistin ulusal stratejisi oluşturma yönünde beklentilerinin de olduğunu dile getirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye de Hamas'ın "normalleşme" dosyasını yakından takip ettiğini ve siyasi bürosunda "Normalleşme Meselesi ve İsrail'i Boykot" adlı bir birim oluşturduğunu kaydetti.

İsrail'le normalleşmeyi, "Filistin kültürüne, medeniyetine, Arap dünyasında ve uluslararası camiada alınan tüm kararlara ve tüm değerlere balyoz indirmeye" benzeten Hayye, Arap ve İslam dünyasındaki gençlere, gösteriler, yasalar, tüm alanlarda boykot, sosyal medya ve basında güçlü işbirliğiyle İsrail'le mücadele çağrısı yaptı.

Hayye ayrıca gençlerden, Mescid-i Aksa'ya desteğin yanı sıra normalleşme ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı düzenlenen tüm etkinliklere destek vermelerini istedi.

-İsrail'le normalleşme büyük ihanettir

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de videokonferans yoluyla katıldığı toplantıda, İsrail'le normalleşmeyi, "büyük ihanet" olarak nitelendirdi.

Sabri, gençlerin Filistin davasını savunma ve İsrail'in hiçbir delile dayanmayan asılsız iddialarını çürütmedeki rolünden övgüyle söz etti.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Bataş da "Arap ülkelerinin işgalci İsrail'le normalleşmesine karşı tutum sergileyen gençleri tebrik ederek, hakkı ve hakikati savunup herkese duyurmanın gerekli olduğunu" kaydetti.

Mısır ve Ürdün'ün ardından 2020 yılında Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan da İsrail ile normalleşmeyi kabul eden ülkeler kervanına katılmıştı.

Filistin, İsrail, Gazze, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de düzenlenen Uluslararası Öğrenci Konferansı'nda, 'İsrail'le normalleşmeye' karşı olduğu vurgulandı - Son Dakika


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