Gazze'de, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bayram alışverişi ikinci plana düştü - Son Dakika

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da derinleşen ekonomik kriz, Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda büyük durgunluğa neden oldu.

Ekonomik durumun "feci" olduğu Gazze'de, normalde bayram alışverişlerinin en yoğun yaşandığı giyim sektöründe adeta yaprak kımıldamazken fiyatlardaki belirgin düşüş sonrası kurban satışlarında kısmi bir hareketlilik yaşanıyor.

Abluka ve salgının etkisiyle alım gücünün daha da düştüğü Gazze'de, yerel ve uluslararası yardım kuruluşları bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere kurban alımları gerçekleştiriyor.

"Ekonomi feci bir halde"

Gazze Ticaret Odası Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahir et-Taba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ablukası ve Kovid-19 salgınının bölgedeki üretimi dolayısıyla ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Taba, "Sahadaki tüm göstergeler ekonominin, yaşam şartlarının ve insani durumun feci bir halde olduğunu gösteriyor." dedi.

Mali sorunlar yaşayan Filistin yönetiminin çalışanların maaşlarını ödemekte zorlandığına işaret eden Taba, "Maaş ödemeleri, ekonomik işleyişin temelini oluşturuyor." diye konuştu.

Filistin yönetiminin gerçekleştirdiği maaş ödemeleri sayesinde Gazze'ye 30 milyon dolar para girişi olduğunu ifade eden Taba, mali kriz nedeniyle bu rakamın yüzde 60 azaldığını kaydetti.

"Bayram alışverişi ikinci plana düştü"

Gazze'de giysi dükkanı işleten 26 yaşındaki Ala Hamid, bu yıl insanların bayram alışverişi yapamadığını söyledi.

Bekledikleri bayram hareketliliğinin ne yazık ki yaşanmadığını dile getiren Hamid, "Halkın alım gücünün giderek zayıflaması nedeniyle yıl boyu yaşanan durgunluk sonrası bayram öncesinde hareketlilik yaşanacağını ve mallarımızı satacağımızı umuyorduk." diye konuştu.

Ekonomik krizin halkın harcamalardaki önceliklerini de değiştirdiğine dikkati çeken Hamid, "Bayram alışverişi ikinci plana düştü." dedi.

Kurban pazarları kısmen hareketli

Gazze'deki Nuseyrat Kampı'nda kurulan kurban pazarında satıcılık yapan Mahmud er-Reyyan ise ekonomik kriz nedeniyle bu yıl fiyatları düşürdüklerini söyledi.

Hayvanlara talebin kısmen iyi olduğunu belirten Reyyan, ancak fiyatların düşük olması nedeniyle kazançlarının geçmiş yıllara göre büyük oranda düştüğünü dile getirdi.

Reyyan, "Geçen yıl bir koyunu ortalama 350 dolara satarken bu sene 305 dolardan satıyoruz. Hayvan yemi ve ilaç almak için bu şekilde satmak zorundayız." diye konuştu.