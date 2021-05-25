Gazze'de elektrik altyapısı çökmek üzere - Son Dakika

Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi, İsrail saldırılarında kentteki elektrik altyapısının hasar gördüğünü açıklarken, bölgenin elektriksiz kalabileceğini uyardı.

Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından durmuştu. Gazze Şeridi'nde hayatı normalleştirme çalışmaları sürerken, saldırılar nedeniyle kentteki hasarın boyutları ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki elektrik tesislerinin kullanılmaz hale geldiği kaydedilirken, bölgedeki elektrik sisteminin çökebileceği uyarısı yapıldı. Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki elektrik santrallerine yakıt gelmesi engellendiğini de altını çizerken, santrallerde yakıt seviyesinin düşmesi sonucu kentin elektriksiz kalabileceğini vurguladı.

(Muhammed Rabah/İHA)