Son Dakika Haberleri: Gazze'de elektronik sigaraya yasak geldi
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Gazze'de elektronik sigaraya yasak geldi

1 saat önce

Filistin'in Gazze Şeridi'nde elektronik sigara ürünlerinin imalatı ve ithalatına yasak getirildi.

Gazze'de elektronik sigaraya yasak geldi, System.String[]

Filistin'in Gazze Şeridi'nde elektronik sigara ürünlerinin imalatı ve ithalatına yasak getirildi.


Gazze Ulusal Ekonomi Bakanlığı, elektronik sigara ürünlerinin imalatı ve ithalatına yasağını onayladığını duyurdu. Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Abdel Fattah Ebu Musa, sigara ürünlerinin vatandaşların hayatlarını tehlikeye attığını söyledi. Dünya'nın birçok yerde elektronik sigaraların yasaklandığını söyleyen Musa, uluslararası raporlara göre elektronik sigaraların kullanılması sonucu bazı ülkelerde çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. - GAZZE

Ekonomi Bakanlığı, Filistin, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:08 Kaynak: İHA
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