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Gazze'de engel atlama şampiyonası

2 saat önce

Filistin Binicilik Federasyonu tarafından Gazze Şeridi'nde 4'üncü Engel Atlama Şampiyonası düzenlendi.

Filistin Binicilik Federasyonu tarafından Gazze Şeridi'nde 4'üncü Engel Atlama Şampiyonası düzenlendi. Farklı yaş kategorilerinden 150 yarışmacı, kupanın sahibi olabilmek için maharetlerini sergiledi.

Filistin, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:59 Kaynak: AA
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