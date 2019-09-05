Gazze'de engel atlama şampiyonası
2 saat önce
Filistin Binicilik Federasyonu tarafından Gazze Şeridi'nde 4'üncü Engel Atlama Şampiyonası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:59 Kaynak: AA
Filistin Binicilik Federasyonu tarafından Gazze Şeridi'nde 4'üncü Engel Atlama Şampiyonası düzenlendi. Farklı yaş kategorilerinden 150 yarışmacı, kupanın sahibi olabilmek için maharetlerini sergiledi.
Polis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenledi AK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin 'ruhsatsız' binasını mühürledi Bakan Kurum'un eniştesi Emniyet İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'na atandı