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Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası

6 saat önce

Filistin Binicilik Federasyonu tarafından Gazze kentinde 6'ıncı engel atlama şampiyonası düzenlendi.

Filistin Binicilik Federasyonu tarafından Gazze kentinde 6'ıncı engel atlama şampiyonası düzenlendi. Farklı yaş kategorilerinden 160 yarışmacı, kupanın sahibi olabilmek için maharetlerini sergiledi. Federasyonun Genel Sekreteri Sami Ziyara Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası

Filistin, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:57 Kaynak: AA
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