Gazze'de Engel Atlama Şampiyonası
6 saat önce
Filistin Binicilik Federasyonu tarafından Gazze kentinde 6'ıncı engel atlama şampiyonası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:57 Kaynak: AA
Filistin Binicilik Federasyonu tarafından Gazze kentinde 6'ıncı engel atlama şampiyonası düzenlendi. Farklı yaş kategorilerinden 160 yarışmacı, kupanın sahibi olabilmek için maharetlerini sergiledi. Federasyonun Genel Sekreteri Sami Ziyara Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti! Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler