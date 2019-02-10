Son Dakika Haberleri: Gazze'de Engelleri Kaldır' Paneli

Gazze'de Engelleri Kaldır' Paneli

24 dakika önce

Eskişehir'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Taşçı tarafından 'Gazze'de Engelleri Kaldır' isimli bir panel gerçekleştirildi.

Gazze'de Engelleri Kaldır' Paneli, System.String[]
Eskişehir'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Taşçı tarafından 'Gazze'de Engelleri Kaldır' isimli bir panel gerçekleştirildi.

Sami Ramazanoğlu Camii Konferans Salonunda gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda vakıf üyesi ve vatandaş katıldı. Gazze'de yaşanan zulüm hakkında bilgilerin verildiği panelde, çatışmalarda engelli konumuna düşen Filistinliler için başlatılan kampanyalar hakkında da sunumlar yapıldı.

"Hedefimiz bin tekerlekli sandalye"

Yaklaşık 1 ay önce 'Gazze'de Engelleri Kaldır' sloganıyla Gazze'de engelli durumuna düşen Filistinliler için bir proje başlattıklarını belirten Başkan Müzeyyen Taşçı, "Gazze'de Filistinlilere yapılanları herkes biliyor. Maalesef bu insanlar çatışmalarda özellikle bacaklarından vuruluyorlar ve engelli konumuna düşüyorlar. Filistinli kardeşlerimiz için bir proje başlattık. Bu proje kapsamında tüm illerimizde bin adet tekerlekli sandalye hedefi koyduk kendimize. Ama bu sayının daha yukarısı da olabilir. İnşallah mart ayı sonu itibariyle bunları tamamlayarak bu sandalyeleri Gazze'deki kardeşlerimiz ile buluşturmayı hedefliyoruz. Biz bu engelli kardeşlerimizin hayata katılımını sağlamak için, yaşamlarını kolaylaştırmak için kendilerine tekerlekli sandalye göndermek üzere bu projeyi başlattık" şeklinde konuştu.

İHH'nın yardım kampanyasına 1 tekerlekli sandalye yardımı yapan Dünya Şampiyonu Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı'ya da desteklerinden ötürü teşekkür edilerek, kendisine çiçek takdim edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:34 Kaynak: İHA

İHH, Eskişehir, Gazze, Güncel
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