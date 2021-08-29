Gazze'de engelliler için bisiklet yarışı düzenlendi - Son Dakika

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi, bedensel engellilere yönelik bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile Filistin Paralimpik Komitesi işbirliğiyle düzenlenen yarış, Gazze kentinin batısında yer alan Er-Reşid Caddesi'nde gerçekleşti.

Bisiklet yarışına İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve kaza sonucu bacaklarını kaybeden 35 genç katıldı.

ICRC Sözcüsü Suheyr Zakkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin hayatın her alanına dahil edilmesi amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Zakkut, ICRC'nin 2015'ten bu yana engelliler için düzenlenen etkinliklere sponsorluk yaptığını, 200 basketbolcu, 80 futbolcu ve 60 masa tenisi oyuncusunun bu etkinliklere katıldığı bilgisini verdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda veya Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde keskin nişancıların hedefi olan Filistinliler çeşitli yerlerinden vurularak hayatlarına engelli olarak devam ediyor.

Hükümete bağlı Filistin Merkez İstatistik Bürosunun 2019 verilerine göre, Filistin'de yaşayan 93 bin civarındaki engelli, toplam nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturuyor. Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde ise 48 bin engelli bulunuyor.