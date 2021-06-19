Gazze'de enkazda sergi: İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukların fotoğrafları sergilendi - Son Dakika

Gazze'de If We Stop Dreaming (Hayal Etmeyi Bırakırsak) Derneği, İsrail tarafından düzenlenen son saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in düzenlediği geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlediği saldırılar sırasında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları sergilendi. If We Stop Dreaming (Hayal Etmeyi Bırakırsak) Derneği tarafından düzenlenen sergi, İsrail'in 14 Mayıs'taki saldırısında yıkılan bir evin enkazı üzerinde gerçekleştirildi. Sergide, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafları, oyuncak bebekler, hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarının karton maketleri yer aldı.

Dernek Başkan Yardımcısı Youssef Banat, söz konusu serginin İsrail saldırıları sırasında yaşamını yitiren çocuklar için düzenlendiğini belirterek, dünyanın Filistinli çocuklara karşı işlenen suçları durdurması ve çocuklara iyi bir hayat sağlamak için çalışması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in yaklaşık 11 gün süren ve 21 Mayıs'ta ateşkes ile sona eren saldırılarında yaklaşık 66 Filistinli çocuk hayatını kaybetmiş, çok sayıda çocuk da yaralanmıştı. - GAZZE