Gazze'de, fethinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Kudüs'ü savunma çağrısı yapıldı - Son Dakika

Gazze Şeridi'nde Miraç hadisesi ve Kudüs'ün fetih yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, İslam ve Arap ülkelerine Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısında bulunuldu.

İslami Cihad Hareketi tarafından organize edilen "Yeruşalayim (Kudüs'ün İbranice eski adı) değil, Kudüs'ümüz" başlıklı konferansta konuşan hareketin genel sekreteri Ziyad en-Nehale, "Siyonistler topraklarımızda varlık göstermeye başladığında bize savaş açıldı. Savaş meraklısı değiliz. Ancak vatanımızı savunmak durumundayız." dedi.

Filistinlilerin barış içinde yaşamak için İsrail'i tanımaya, öldürülmeyi ve aşağılanmayı kabul etmeye zorlandığını ifade eden Nehale, Filistinlilerin, "düşman lehine olan bir güç dengesizliği" altında mücadele ettiklerinin farkında olduğunu ancak bunun da teslim olmalarını ya da sorumluluklarından vazgeçmelerini gerektirmediğini dile getirdi.

Nehale, "Filistin Kurtuluş Örgütü" ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan "Oslo Anlaşması kapsamında" olduğu gerekçesiyle gelecek seçimlere katılmayacaklarını yineledi.

"Kudüs Filistin kimliği ile biliniyor"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği de görüntülü olarak uzaktan katıldığı toplantıda, Kudüs ve Filistin meselesinin ümmet, inanç ve kimlik meselesi olduğunu belirtti.

"Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunmak, dini bir görev, ulusal ve insani bir zorunluluktur." diyen Karadaği, İsrail'in işlediği suçların ortaya çıkarılması için çaba sarf etme çağrısında bulundu.

Kudüs'te Adalet ve Barış için Dünya Halk Meclisi Başkanı Peder Manuel Musallam da görüntülü katıldığı programda "Kudüs, Filistin kimliği ile biliniyor. Filistin'e savaşla gelen siyonistler, bu topraklardan yine savaşla gidecekler." dedi.

Filistinli göçmenlerin, Kudüs'ten uzakta olmanın acısını yaşadığını ve ona kavuşmak istediğini ifade etti.

Dünya Kudüs Haftası

Hicri takvime göre recep ayının son haftası olarak belirlenen (8-14 Mart) "Dünya Kudüs Haftası"ndan Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu duruma dikkati çeken programlar düzenlenmişti.

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Kudüs, hicri takvime göre 27 Recep 583'te Haçlı işgalinden kurtarılmıştı.

"Dünya Kudüs Haftası" da Kudüs'ün fethedildiği bu tarihi içine alacak şekilde belirlenmişti.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor ve 2003'ten beri İslami organların birbirini takip eden protestolarına rağmen Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına müsamaha gösteriyor.