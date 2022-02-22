Gazze'de "Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe"nin 53. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de "Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe"nin 53. yıl dönümü kutlandı

22.02.2022 17:37
Gazze'de "Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe"nin 53. yıl dönümü kutlandı

Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe (FKDC), kuruluşunun 53. yıl dönümünü Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir yürüyüşle kutladı.

Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe (FKDC), kuruluşunun 53. yıl dönümünü Gazze Şeridi'nde düzenlediği bir yürüyüşle kutladı.

Gazze kentinde FKDC destekçilerinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşte, "Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe, bölünmeyi bitirme ve ulusal birliği geri getirmek için vardır" ve "FKDC 53 yaşında" yazılı pankartlar taşındı.

Kutlamalar sırasında FKDC'nin silahlı kanadı Filistin Ulusal Direniş Tugayları (PNRB) da askeri geçit töreni gerçekleştirdi.

FKDC Merkez Komite Üyesi Salih Nasır, yaptığı konuşmada, Filistinli gruplar arasındaki bölünmeleri bitirme çağrısında bulundu.

İç bölünmelerle Filistin davasının kan kaybettiğine ve bundan yararlanan düşmanın da güçlendiğine işaret eden Nasır, Filistinli tüm grupları ulusal çıkarları öne çıkarmaya davet etti.

Nasır, herkesin katılacağı demokratik seçimleri temel alan bir ulusal birliğin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

FKDC, Filistin Kurtuluş Örgütünün bir fraksiyonu olarak 1969'da kurulmuştu.

Gazze'de Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe nin 53. yıl dönümü kutlandı
Gazze'de Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe nin 53. yıl dönümü kutlandı
Gazze'de Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe nin 53. yıl dönümü kutlandı
Gazze'de Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe nin 53. yıl dönümü kutlandı

YORUMLAR
500
Filistinli tutuklular, İsrail hapishane yönetimini protesto etmek için açlık grevinde Filistinli tutuklular, İsrail hapishane yönetimini protesto etmek için açlık grevinde

Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de 'Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe'nin 53. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:02:54. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de "Filistin'in Kurtuluşu için Demokratik Cephe"nin 53. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement