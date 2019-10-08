Son Dakika Haberleri: Gazze'de "Filistin Kültür Günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Gazze'de 'Filistin Kültür Günü' etkinliği

Gazze'de "Filistin Kültür Günü" etkinliği

1 saat önce

Gazze'de "Filistin Kültür Günü" etkinliği, geleneksel halk oyunları ve şarkılar eşliğinde başladı.

Gazze'de

Gazze'de "Filistin Kültür Günü" etkinliği, geleneksel halk oyunları ve şarkılar eşliğinde başladı.

Gazze Belediyesi tarafından kentin batısında yer alan Sanat ve Zanaat Köyü'nde organize edilen ve 2 günü sürecek etkinlikte, halk oyunları gösterisinin yanı sıra 1948 öncesinden Filistinlilerin hayatını yansıtan figürler, geleneksel kıyafet, eşya, kumaş ve yiyecekler sergilendi.

Sanat ve Zanaat Köyü Müdürü Nihad Şegele, Filistin kültür mirasını yaşatmak ve tüm dünyaya Filistinlilerin bir kültürü olduğunu söylemek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şegele, söz konusu etkinlikle, kültürün unutulup gitmesine engel olmayı amaçladıklarını aktardı.

Filistinliler her yıl 7 Ekim'i "Filistin Kültür Günü" olarak kutluyor ve hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Filistin, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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