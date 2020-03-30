Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 44. yılı koronavirüs gölgesinde anıldı - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'de Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 44. yıl dönümü, tüm dünyaya yayılan ve Gazze'de de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde anıldı.

Toprak Günü'nün 44. yıl dönümü dolayısıyla Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Yüzyılın Anlaşmasıyla Mücadele Yüksek Komitesi tarafından Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen basın toplantısında Filistinli gruplar da hazır bulundu.

Filistin bayrakları ve İsrail ablukasının son bulması yönünde pankartlar taşıyan Filistinlilerin, Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi korudukları görüldü.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Bataş, burada yaptığı konuşmada, uluslararası toplum ve tüm Arap ülkelerine Gazze ablukasının kaldırılması için ciddi bir duruş almaları çağrısında bulundu.

Kovid-19'la mücadelede alınacak tedbirlerin önemine işaret eden Bataş, bu bağlamda İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere uygulanan hak ihlallerinden İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etti.

Bataş son olarak Filistin'de ulusal birliğin sağlanması çağrısını yineledi.

Toprak günü dolayısıyla camilerden tekbir, kiliselerden çan sesleri yükselecek

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden Mahir Mezher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en kısa sürede Gazze ablukasının kaldırılması ve Kovid-19 salgınıyla mücadele için gerekli tıbbi malzemelerin sağlanması gerektiğini söyledi.

Mezher, Toprak Günü'nün 44. yılını anma faaliyetleri kapsamında Gazze'daki camilerde akşam namazı sonrası tekbirler getirileceğini, balkonlara Filistin bayraklarının asılacağını ve kiliselerde de çanların çalacağını belirtti.

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı mücadelesinin sürdüğünü göstermek adına, koronavirüs gölgesinde de olsa, seslerini dünyaya duyurmak istediklerini dile getiren Mezher, Toprak Günü'nü anma faaliyetleri kapsamında Gazze'de 5 dakika süreyle trafik akışının durdurulduğunu aktardı.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.