Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi - Son Dakika
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Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi

26.03.2022 18:26

Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 46. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 46. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İsrail'deki Filistinlileri Destek Ulusal Heyeti tarafından Gazze'nin doğu sınırı yakınlarında düzenlenen etkinliğe katılan Filistinliler, ülkelerinin bayrağını taşıdı ve üzerinde "Kurtuluştan başka yolumuz yok" ve "Filistin'in kurtuluşu yakın" yazılı dövizler taşıdı.

Etkinlikte geleneksel Filistin halk dansları sergilendi ve Toprak Günü'nün önemini anlatan tiyatro gösterimi yapıldı.

Etkinlik alanına kurulan platformda konuşma yapan Heyetin Başkanı Muhsin Ebu Ramazan, Filistinlileri, İsrail'in işlediği suçlar ve ihlallerle mücadele için birlik olmaya çağırdı.

Ebu Ramazan, Filistin halkının Gazze'de abluka ve toplu cezalandırmaya, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimlerine, Kudüs'te etnik temizliğe ve İsrail içinde ırkçılığa karşı mücadele ettiğini kaydetti.

Apartheid sistemi, ırkçılık, abluka ve işgalin ancak birlik olarak sona ereceğini dile getiren Ebu Ramazan, söz konusu etkinliği Filistinlileri söz konusu ihlallere karşı desteklemek için düzenlediklerini aktardı.

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş, etkinlikteki konuşmasında Filistin direniş güçlerinin, Kudüs ya da Şeyh Cerrah Mahallesinin geçen mayıs ayında olduğu gibi bir saldırıya uğraması durumunda söz söylemeye hazır olduğunu dile getirdi.

Batş, Gazze'nin, Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistinlileri desteklemeye devam edeceğini ve İsrail'in Filistin halkından intikam alma girişimlerinin başarısız olacağını söyledi.

Batş, İsrail'le mücadelenin, Filistinlilerin topraklarını geri almadan, mülteciler evlerine geri dönmeden ve işgal bitmeden sona ermeyeceğini vurguladı.

İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Bereke de telefonla bağlandığı etkinlikte, İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme planları yaptığını belirterek, bunun bölgede tansiyonu yükselteceği uyarısında bulundu.

Negev Çölü bölgesinin, İsrail güçlerinin saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Bereke, geçen yılın verilerine göre, bölgede her 6 saatte bir binanın yıkıldığına işaret etti.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi
Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi
Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi
Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi
Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi
Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi
Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi
Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Toprak Günü'nün 46. yılını kutlayan Filistinliler birlik mesajı verdi - Son Dakika
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