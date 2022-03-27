Gazze'de Filistin Toprak Gününün 46. yılı etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Gazze'de yüzlerde Filistinli, İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Gününün 46. yılını düzenlenen etkinlikle kutladı.

Bedevi Aşiretler Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, Filistin halk dansları, şarkılar ve at ile develerin folklorik gösterisini izleme imkanı buldu.

Birliğin basın sözcüsü Eymen İbrahim, AA muhabirine, etkinliğin, Filistin davasını müdafaaya devam edecekleri mesajı taşıdığını söyledi.

Eymen, Bedevi Aşiretler Birliğinin, 1948'de işgal edilen topraklarda yaşayan ve İsrail'in evlerine ve arazilerine baskınlar düzenlediği Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Birlik adına etkinlikte konuşma yapan Abdullah Ebu Ayyaş ise Siyonist hareketin, Filistin halkının toprağıyla olan bağını koparmak istediğini ifade etti.

Filistin halkının her türlü yola başvurarak işgale direndiğini kaydeden Ebu Ayyaş, Toprak Gününde, toprağa olan bağlılıklarını ve Filistin halkının tek vücut oluşunu gösterdiklerini aktardı.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.