Gazze'de Filistinli berber mesleğini enkazın üzerinde icra ediyor - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda berber salonu yıkılan Filistinli Haşim el-Caruşe (33), mesleğini salonunun enkazı üzerinde yapmaya çalışıyor.

Caruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda berber salonunun yıkıldığını ve bölgenin görünümünün tamamen değiştiğini söyledi.

İsrail'in sadece yerleşim alanlarını değil insanların geçimlerini sağladığı iş yerlerini de hedef aldığını kaydeden Caruş, saldırılarda kendisine ait olan ve 11 yıldan beri çalıştırdığı salonunun yıkıldığını, yanında çalıştırdığı 3 kişinin de geçim kaynağının yok olduğunu belirtti.

Saldırılarda berber salonunun yıkılmasına rağmen pes etmediğini ve mesleğini salonunun enkazı üzerinde sürdürdüğünü belirten Caruş, tüm dünyanın Gazze'deki Filistinlileri desteklemesini dilediğini aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.