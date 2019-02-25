Gazze'de Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi

Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.



İslami Cihad ve El-Ahrar hareketlerinin kadın kolları tarafından organize edilen gösteriye katılanlar, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplandı.



Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, dayanışma sloganları attı ve uluslararası toplumdan tutukluların serbest bırakılması için İsrail'e baskı uygulanmasını istedi.



İslami Cihad Hareketi'ne bağlı kadın kolları sorumlusu Dina el-Hulv, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail cezaevlerindeki ihlallere dikkati çekti.



Hulv, "İsrail makamları tutuklulara en sert fiziksel ve psikolojik şiddet yöntemlerini kullanıyor. Kadın tutukluları da en temel haklarından mahrum ederek işkencelerini sürdürüyor. Esir anneler, çocuklarına dokunmaktan ve onların sesini duymaktan mahrum." diye konuştu.

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