Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Gazze Şeridi'nde onlarca kişi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

Yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Gazze'deki Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi ile Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi'nin çağrısı üzerine Beyt Hanun Sınır Kapısı önününde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular lehine pankartlar açan eylemciler, söz konusu tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Gösteriye katılan Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Talal Ebu Zarife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta açlık grevini sürdürenler olmak üzere İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutuklulara destek vermek ve İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayı protesto etmek için toplandıklarını ifade etti.

Ebu Zarife, uluslararası topluma İsrail'in işlediği suçlara son vermesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Filistin Esirler Cemiyetinden pazar günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Ahmed Gannam'ın 71, Sultan Halluf'un 67, İsmail Ali'nin 61 ve Tarık Kadan'ın ise 54 gündür açlık grevinde olduğu belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.



İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.



Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.