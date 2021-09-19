Gazze'de Filistinli tutuklulara destek yürüyüşü - Son Dakika

Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için yürüyüş düzenlendi.

İslam Meslek Sendikaları Federasyonunca düzenlenen yürüyüşe katılan Filistinliler, "esirlere özgürlük" ve "tutuklular için sendikacılar" yazılı pankartlar ile İsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

Yürüyüşe katılanlardan bazıları İsrail ve ABD bayraklarını yaktı.

Yürüyüşe katılan sendikalar adına konuşma yapan Muhammed Yasin, 6 Filistinli tutuklunun, Gilboa Hapishanesi'nden kaçarak büyük bir direniş örneği gösterdiğini söyledi ve onların bu seçimlerine destek verdiklerini ifade etti.

Filistinlilerin özgürlüklerine kavuşmak için kaçmalarının meşru bir hak olduğunu ve sömürgeci güçlere karşı yapılan tüm devrimlerde kabul gördüğünü dile getiren Yasin, "Gilboa Hapishanesi'nden firarı, hak ve özgürlükleri savunmanın en üstün şekli olarak görüyorum." dedi.

Yasin, Filistinlilerin, firar ettikten sonra yakalanan tutukluları savunmak için her türlü yola başvurma hakkı olduğunu belirtti.

Filistinli tutukluların özellikle de yakalanan 6 firarinin dosyasının, yerel ve uluslararası basında gündemde tutulması gerektiğine işaret eden Yasin, İslam ve Arap ülkelerindeki sendikalara tutuklulara destek olma çağrısı yaptı.

Yasin, Filistin halkından, 6 tutukluya destek amaçlı faaliyetlere devam etmesini, Filistin Dışişleri Bakanlığından da tutukluların dosyasını Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşımasını istedi.

İsrail güçleri, sabah erken saatlerde Cenin'e düzenledikleri baskında 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 6 Filistinliden son ikisi olan Yakub Nufeyat ve Eyhem Fuad Kemamci'yi yeniden gözaltına almıştı.

Hapisten kaçan diğer 4 Filistinli, Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda 11 Eylül'de İsrail'in kuzeyinde yakalanmıştı.