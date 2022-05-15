Gazze'de Filistinliler 74. yılında Nekbe'yi andı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de Filistinliler 74. yılında Nekbe'yi andı

15.05.2022 17:57
Gazze'de Filistinliler 74. yılında Nekbe'yi andı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yılını anma etkinliği düzenlendi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74'üncü yılını anma etkinliği düzenlendi.

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binası önünde bir araya gelen Filistinliler, Nekbe'yi andı.

Nekbe sırasında Filistinlilerin topraklarından göçe zorladığını belirten Filistinliler, "Dönüşümüz kaçınılmaz" ve " Kudüs, Filistin'in başkentidir." yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, İsrail tarafından değiştirilen Filistin şehirlerinin isimlerinin yazıldığı balonları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte konuşan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Luey el-Karyuti, "Filistin toprakları, özgürleşene kadar düşmanla çatışmanın odak noktası olmaya devam edecek." dedi.

Karyuti, "Filistin işgalini anma günü, tüm tarihi topraklara aidiyete dikkati çekmek ve onu kurtarmak amacıyla cihada ve direnişe devam etme kararlılığımızı göstermek için bir vesiledir." diye konuştu.

Filistinli ve Arap hiçbir liderin geri dönüş hakkından vazgeçemeyeceğini belirten Karyuti, bu hakkın zaman aşımına uğrayamayacağını vurguladı.

Nekbe Günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

Gazze'de Filistinliler 74. yılında Nekbe'yi andı
Gazze'de Filistinliler 74. yılında Nekbe'yi andı
Gazze'de Filistinliler 74. yılında Nekbe'yi andı
Gazze'de Filistinliler 74. yılında Nekbe'yi andı
Gazze'de Filistinliler 74. yılında Nekbe'yi andı

YORUMLAR
500

Filistin, İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de Filistinliler 74. yılında Nekbe'yi andı - Son Dakika


Son Dakika
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:58 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 18:35:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Filistinliler 74. yılında Nekbe'yi andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement