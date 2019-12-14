Gazze'de Filistinliler Hamas'ın kuruluşunun yıldönümü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'de Filistinliler Hamas'ın kuruluşunun yıldönümü kutladı - Son Dakika

Gazze'de Filistinliler Hamas'ın kuruluşunun yıldönümü kutladı

6 saat önce

Gazze'de İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) 32. yıl dönümünü kutlamak için toplanan Filistinliler barışçıl yürüyüş düzenledi.

Gazze'de Filistinliler Hamas'ın kuruluşunun yıldönümü kutladı, System.String[]

Gazze'de İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) 32. yıl dönümünü kutlamak için toplanan Filistinliler barışçıl yürüyüş düzenledi.


Gazze'de Hamas'a destek veren binlerce Filistinli, İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) 32. yıl dönümünü kutlamak için toplandı. Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi slogan atarak Hamas'a desteklerini vurguladı.


Hamas üyesi Usame El Muzini konuşmasında "Düşmanların yaptıklarına rağmen geri dönmeyeceğiz. Tüm dünyaya haklarımızın pazarlığı olmayacağını söylüyoruz. Bütün komplolar ve düşmanlar bir günde düşecekler" dedi. - GAZZE

Gazze, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:19 Kaynak: İHA
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