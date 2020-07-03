Gazze'de Filistinliler İsrail ilhak planı reddetti - Son Dakika

Gazze'de Filistinliler İsrail ilhak planı reddetti

Filistin'in Gazze kentinde yüzlerce Filistinli, İsrail'in ilhak planını protesto etti.

Filistin'in Gazze kentinde yüzlerce Filistinli, İsrail'in ilhak planını protesto etti.

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Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde İsrail ilhakı protesto edildi. İslami Direniş Hareketi Hamas önderliğinde gerçekleştirilen protestoda yüzlerce Filistinli Cuma namazının ardından sokaklara döküldü. Refah'ın merkezindeki Al-Awda Meydanı'na toplanan eylemciler daha sonra yürüyüşe geçti. Topraklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Filistinliler, "Kanımızla Filistin'i özgür kılacağız", "İlhaka hayır", "Direnişin sesinden başka bir ses yüksek olamaz" sloganları attı.

Hamas Lideri Mansour Brik, Filistin'i kurtarmanın ve işgal projelerini durdurmanın tek yolunun direniş olduğunu söyledi. Brik, Filistin halkının işgalle yaşamayı reddetmesi ve ilhak planlarına tolerans göstermemeleri gerektiğini söyledi.

(Muhammed Rabah/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazze'de Filistinliler İsrail ilhak planı reddetti - Son Dakika

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