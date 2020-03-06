Gazze'de fırında yangın faciası: 11 ölü, 53 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de fırında yangın faciası: 11 ölü, 53 yaralı - Son Dakika

Gazze'de fırında yangın faciası: 11 ölü, 53 yaralı

6 saat önce

Gazze Seridi'nde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki pazar yerinde bulunan bir fırında gaz patlaması sonucu çıkan yangında en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 53 kişinin yaralandığı açıklandı.

Gazze'de fırında yangın faciası: 11 ölü, 53 yaralı, System.String[]

Gazze Seridi'nde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki pazar yerinde bulunan bir fırında gaz patlaması sonucu çıkan yangında en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 53 kişinin yaralandığı açıklandı.


Gazze Seridi'nin orta kısmında yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Pazar yerinde bulunan bir fırında dün yangın çıktı. Gaz patlaması sonucu çıkan yangında en az 11 kişi hayatını kaybetti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 53 kişi yaralandı. Yaralıların 14'ünün durumunun ciddi olduğu ve kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü açıklandı. Yangının pazar yerindeki ev, araba ve dükkanlara ciddi hasar verdiği belirtildi.


Görgü tanıkları, yangının olay yerine gelen itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındığını ifade etti. - GAZZE

Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:02 Kaynak: İHA
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