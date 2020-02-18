Gazze'de gençlerin işsizlik oranı yüzde 70'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazze'de gençlerin işsizlik oranı yüzde 70'e ulaştı - Son Dakika

Gazze'de gençlerin işsizlik oranı yüzde 70'e ulaştı

6 saat önce

Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, İsrail'in 13 yıldır uyguladığı ağır abluka nedeniyle bölgedeki genç nüfusun işsizlik oranının yüzde 70'e ulaştığını duyurdu.

Gazze'de gençlerin işsizlik oranı yüzde 70'e ulaştı, System.String[]

Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, İsrail'in 13 yıldır uyguladığı ağır abluka nedeniyle bölgedeki genç nüfusun işsizlik oranının yüzde 70'e ulaştığını duyurdu.

Komite Başkanı Cemal el-Hadari yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ablukası ve Gazze'ye yönelik saldırıların, işsizlik oranlarına önemli ölçüde yansımaları olduğunu belirtti.

Hadari açıklamasında, "Fabrikaların, atölyelerin ve mağazaların kapanması neredeyse rutin haline geldi. Bunun da gençlere ve işçilere yansıması oldu. 300 bin kişi işsiz ve on binlerce mezun umutsuz." ifadelerine yer verdi.

Ekonominin çökmesinin ve buna fiili çözüm bulunamayışının, yüzde 70'e ulaşan işsizlik oranıyla gençleri çıkmaza ittiğini kaydeden Hadari, halihazırda krizi hafifletecek projeler üzerinde çalışılmasının gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 2007 yılından bu yana devam eden İsrail ablukası, yoksulluk ve işsizliğin ciddi biçimde artmasına neden oluyor.

Gazze'de bulunan 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor. İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, sadece Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın faaliyetine izin veriyor.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail askerleri, Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarıyla tuzağa düştü
Son dakika: 43 ilde FETÖ operasyonu: 101'i muvazzaf, 157 asker için gözaltı kararı Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
07:39 Çukur'un 88. bölümü yayınlandı! Çağatay'ın yaptıklarını gören Yamaç, hayatını şokunu yaşadı
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 07:51:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazze'de gençlerin işsizlik oranı yüzde 70'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]