- Gazze'de gençlerin Ramazan sevinci - Son Dakika

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Filistin'de Ramazan ayı bu yıl da korona virüs gölgesinde geçiyor. İşgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki Gazze şehir merkezinde gençler, evlerinin önünde toplanarak Ramazan ayının gelişini havai fişeklerle kutladı. Filistinli gençler, Ramazan'ın gelişini neşeyle karşıladı.

Yaşlı kadın çatıya çıkınca herkes intihara kalkıştı sandı ama gerçek bambaşka çıktı

Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler