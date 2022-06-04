Gazze'de hafız genç kızlar "Filistin bayrak yürüyüşü" düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'de hafız genç kızlar "Filistin bayrak yürüyüşü" düzenledi

04.06.2022 16:44
Gazze'de hafız genç kızlar "Filistin bayrak yürüyüşü" düzenledi

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin geçen hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenledikleri provokatif "bayrak yürüyüşü"ne karşılık abluka altındaki Gazze'de hafız genç kızlar "Filistin bayrak yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerin geçen hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenledikleri provokatif "bayrak yürüyüşü"ne karşılık abluka altındaki Gazze'de hafız genç kızlar "Filistin bayrak yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Hamas Kadın Kolları'nın çağrısıyla Gazze'de genç kızlar ve çocukların 2022 yılı hafızlık eğitiminin tamamlanmasının ardından icazet töreni kapsamında yürüyüş yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki "bayrak yürüyüşü"ne karşılık düzenlenen eylemde, Filistin bayrakları ile Kuran-ı Kerimler taşındı.

Hamas Kadın Kolları Toplumsal Meseleler Sorumlusu Azze el-Ucle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilere karşı yapılan yürüyüşe yaşları 6 ile 25 arasında değişen yaklaşık 1000 hafızın katıldığını belirtti.

Eylemin Gazze'nin, İsrail'in ihlallerine karşı Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün yanında olduğunu göstermek amacıyla yapıldığını ifade eden Ucle, "Bu yürüyüşle, gelecek nesillerin Aksa'yı ve Filistin'i unutmayacağı mesajını vurguladık." dedi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te provokatif yürüyüş

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla 29 Mayıs Pazar günü provokatif "bayrak yürüyüşü" gerçekleştirmişti. On binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine yürümüştü.

Yürüyüş günü ve akşamında, Yahudi yerleşimci gruplar, Eski Şehir'de ve diğer mahallelerinde, Filistinlilere, arabalarına ve evlerine saldırmıştı.

Eski Şehir çevresinde yollara barikat kuran İsrail polisi, Filistinlilere gün boyunca kauçuk kaplı mermi, göz yaşartıcı gaz, cop, atlı birliklerle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 79 Filistinlinin yaralandığını, biri gerçek mermiyle olmak üzere 28 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de hafız genç kızlar 'Filistin bayrak yürüyüşü' düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:26 İzmir'deki Saime Sultan Yalısı'ndaki 'kaçak' platformu içinde vatandaşlar varken yıkmışlardı! Belediyeden konuyla ilgili ilk açıklama geldi
16:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, Kavak ile Kabak hikayesi üzerinden İYİ Parti'ye yüklendi
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 16:48:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de hafız genç kızlar "Filistin bayrak yürüyüşü" düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement