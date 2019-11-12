Son Dakika Haberleri: Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

7 saat önce

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi, System.String[]

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.


İsrail Gazze'ye geceden bu yana saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde Filistinli bir grubu hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. 2 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin 7'ye yükselirken, yaralı sayısı da 30 oldu. - GAZZE

İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
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