Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
7 saat önce
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:33 Kaynak: İHA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.
İsrail Gazze'ye geceden bu yana saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde Filistinli bir grubu hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. 2 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin 7'ye yükselirken, yaralı sayısı da 30 oldu. - GAZZE
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