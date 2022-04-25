Gazze'de İftar Yapan Filistinliler - Son Dakika
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Gazze'de İftar Yapan Filistinliler

25.04.2022 11:38
Gazze'de İftar Yapan Filistinliler

GAZZE, 25 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki mültecilerin iftar için bol yemekleri olmasa da Ramazan ayında birbirlerine yardım etme konusunda son derece cömertler.

GAZZE, 25 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki mültecilerin iftar için bol yemekleri olmasa da Ramazan ayında birbirlerine yardım etme konusunda son derece cömertler. Ramazan ayı boyunca bazı Filistinliler, Gazze Şeridi'nin yoksul bölgelerinde yaşayan insanlara iftar yemeği dağıtıyor.

Gazze'de <a class='keyword-sd' href='/iftar/' title='İftar'>İftar</a> Yapan Filistinliler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan bir mülteci kampında, Ramazan'da iftar yapan Filistinli bir aile görülüyor, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

Gazze'de İftar Yapan Filistinliler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan bir mülteci kampında, Ramazan'da iftar yapan Filistinli bir aile görülüyor, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

Gazze'de İftar Yapan Filistinliler

Gazze şehrinde Velid el-Hattab isimli bir Filistinlinin Ramazan'da dağıttığı çorbayı alan Filistinliler görülüyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de İftar Yapan Filistinliler

Gazze şehrinde Velid el-Hattab isimli bir Filistinli, şehrin yoksul sakinleri için çorba hazırlıyor, 21 Nisan 2022. El-Hattab, "al-Jreesha" adı verilen geleneksel Filistin çorbasını her gün pişirerek Gazze şehrinde yoksul nüfusun yaşadığı eş- Şucaiyye mahallesindeki yoksul ailelere dağıtıyor. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de İftar Yapan Filistinliler

Gazze şehrinde Ramazan ayında yoksullar için çorba hazırlayan Velid el-Hattab isimli Filistinlinin dağıttığı yemekleri almak için bekleyen çocuklar, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Rizek AbdeljawadXinhua)

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Gazze'de İftar Yapan Filistinliler - Son Dakika


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