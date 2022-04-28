İHH'nın inşa edeceği okulun temel atma töreni yapıldı - Son Dakika

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın inşa edeceği okulun temel atma töreni düzenlendi.

İHH Gazze Temsilcisi Eşref Yılmaz, temel atma töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun Gazze'deki Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, Cibaliye beldesinde inşa edileceğini söyledi.

Yılmaz, İHH'nın finanse ettiği söz konusu okul inşası projesinin hedefinin Gazze Şeridi'ndeki, özellikle de yoğun nüfuslu Cibaliye bölgesinde eğitim sorunlarının hafifletilmesine katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi.

Okulun 3800 metrekarelik bir alana inşa edileceğini ve 1520 öğrenci kapasitesine sahip olacağını kaydeden Yılmaz, maliyetinin yaklaşık bir milyon dolara ulaşacağını ve inşasının bir ay sonra başlayıp bir yıl süreceğini aktardı.

Yılmaz, okulun 20 dersliği bulunacağını ve mobilya bilgisayar ve gerekli tüm malzemeleriyle tam donanımlı bir okul olacağını ifade etti.

Yılmaz, okulun tamamlanmasının ardından Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığına teslim edileceğini sözlerine ekledi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.