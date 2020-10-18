Gazze'de ilk kez ejder meyvesi yetiştiren Filistinli, mahsulden memnun - Son Dakika

İsrail'in uzun yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde alışılmışın dışında bir girişimle ejder meyvesi yetiştiren Filistinli, elde ettiği mahsulden memnun olduğunu belirtti.

Bireysel çabalarıyla, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'daki arazisinde ejder meyvesi yetiştiren Aid Ebu Ramazan, AA muhabirine bu meyveyi yetiştirme başarısının dört yıllık zahmetli deneyimlerden sonra gerçekleştiğini söyledi.

Ebu Ramazan, bir yılda 1,5 ton mahsul aldığını ve üretimden hayli memnun olduğunu dile getirdi.

Ejder meyvesi yetiştirme fikri nasıl ortaya çıktı?

Çiftçiliği dedelerinden kalan miras olarak nitelendiren inşaat mühendisi Ebu Ramazan, bu projenin fikrinin, İsrail askeri araçlarıyla ve geçen yıllarda farklı zamanlarda düzenlenen saldırılarla tahrip edilen tarım arazisinin yeniden kalkındırılması çerçevesinde geliştiğini belirtti.

Narenciye ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bir çiftlikten kurak bir alana dönüştürülen araziyi, geleneksel tarımın dışında alışılmadık bir şekilde yeniden canlandırmak istediğini ifade eden Ebu Ramazan, şunları söyledi:

"Bölgede pek fazla bulunmayan bir ürün olsun istedim. Bununla, ilk önce diğerlerinden farklı olmayı, sektöre yeni ve yerel bir ürün sunmayı, ikinci olarak da bölgede yaygınlaşmış ürünler konusunda diğer çiftçilerin rekabetinden uzaklaşmayı hedefledim."

Bu girişimini "mütevazı" olarak değerlendiren Filistinli çiftçi, imkanların kısıtlı olmasının ve yetersiz tecrübenin, yeni girişimlere yatırım yapılması konusunda isteksizliğe yol açtığını kaydetti.

Abluka altındaki bölgede karşılaşılan engeller

Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nin abluka altında olduğu düşünüldüğünde ejder meyvesi yetiştirme projesi, çok fazla zorlukla karşı karşıya kaldı. Özellikle de fidelerinin bölge dışından ithal edilmesiyle ilgili bir dizi sıkıntı yaşandı." dedi.

Ayrıca bölgede ilk kez yetiştirilen bitkiye ilişkin bilginin az olduğuna ve bu konuda da sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Ebu Ramazan, fideleri ithal etmek ve tarım alanında deneyim kazanmak için yaklaşık 4 yıl çalıştığını ifade etti.

Bu alandaki girişimlerinin İsrail'in engellerine çarptığını kaydeden Ebu Ramazan, en sonunda bölge sakinlerinin evlerinde çoğunlukla süs olarak kullandığı ve bazı çiftliklerde bulunan fideleri topladığını belirtti.

Ebu Ramazan, kısıtlı tecrübe konusundaki zorluğu da tarımla ilgili internet sitelerinden veya sosyal medya kanallarında yayımlanan videolardan edindiği bilgilerle aşmaya çalıştığını dile getirdi.

Ejder meyvesi

Ebu Ramazan, bölge için yeni bir meyve olan, ejder meyvesi olarak da bilinen pitayanın dışının sarı ve kırmızı, içinin siyah beyaz renkli olduğunu, tadının kiviye, şeklinin de ananasa benzediğini aktardı.

Ejder meyvesinin kalorisi düşük olması nedeniyle şeker hastaları ve kronik hastalıkları olanlar için uygun olduğuna işaret eden Ebu Ramazan, küçük ebatına rağmen bir tanesinin ağırlığının 200-500 gram arasında değiştine işaret etti.

Ebu Ramazan, düşük üretimden dolayı fiyatının diğer çeşitlere göre daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, kilosunun yaklaşık 15 şekel (yaklaşık 4,5 dolar) olduğunu ifade etti.

"Gazze'de tarım alanında bir emsal teşkil edebilir"

Ebu Ramazan, pitaya fidesinin dikiminin kolay olduğunu, yetiştirilmesinin de özel şartlar ve çok fazla çaba gerektirmediğini, külfetsiz olduğunu aktardı.

Diğer ağaçlar gibi böcek ilacı ya da takviye ilaçlara ihtiyaç olmadığını söyleyen Ebu Ramazan, "Bu tür meyvelerin yetiştirilmesi, resmi ve özel sektördeki yetkililer tarafından ilgi gösterilirse Gazze'deki tarım gerçekliğini değiştirecek nitelikli bir emsal olabilir." dedi.

Pitaya yetiştirmeye küçük bir alanda başladığını, halihazırda yaklaşık 1 dönümlük arazide yetiştirdiğini aktaran Ebu Ramazan, gelecek yıllarda tarım alanını yaklaşık 10 dönüme kadar genişletmek istediğini sözlerine ekledi.

Tarım Bakanlığına göre, kaktüs bitkisinin meyvesi olan pitaya, yüksek sıcaklıklar ve bol miktarda yağışların görüldüğü Asya ve Latin Amerika gibi tropikal bölgelerde yetişiyor.

Farklı dillerdeki tercümelerinden kaynaklı ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya, vitaminler, mineraller, lif ve protein içerdiği için besin değeri açısından zengin bir yaz meyvesi olarak kabul ediliyor.