Gazze'de ilk koronvirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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Gazze'de ilk koronvirüs vakası tespit edildi

42 dakika önce

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Gazze'de ilk koronvirüs vakası tespit edildi, System.String[]

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, düzenlediği basın toplantısında, geçen perşembe Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu.

Söz konusu iki vakanın Rafah Sınır Kapısı'ndan ilk girişlerinden itibaren karantina altında tutulduğunu belirten Eburriş, vakaların kentin içine giriş yapmadıklarını vurguladı.

Eburriş, Gazze'de daha önce vakaya rastlanmadığını, ilk kez Kovid-19 vakası tespiti yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının talimatları gereği Gazze'ye dışarıdan giriş yapanlara zorunlu karantina uygulandığının altını çizen Eburriş, ayrıca kentte ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildiğini, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantaların kapatıldığını vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:34 Kaynak: AA

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