Gazze'de ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Gazze'de ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 23:04

Gazze Şeridi'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Gazze Şeridi'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli, Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için camilere akın etti.

Gazze'nin kadim camilerinden Osmanlı yadigarı Büyük Ömer Camisi'nde de kalabalık bir cemaatle teravih namazı eda edildi.

Teravih namazı sonrası Gazze'den ablukanın kalkması ve Filistin'in özgürleşerek Mescid-i Aksa'da namaz kılınması için dua edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze'deki 23 merkezi camide teravih namazının kılınacağını duyurmuştu.

Gazze'de ilk teravih namazı kılındı
Gazze'de ilk teravih namazı kılındı
Gazze'de ilk teravih namazı kılındı
Gazze'de ilk teravih namazı kılındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazze'de ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika


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