İslami Cihad'dan İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek yürüyüşü - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için yürüyüş düzenledi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'ndan başlayan yürüyüş, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde sona erdi.

Yürüyüşe, İslami Cihad Hareketinin önde gelen isimleri ve mensuplarının yanı sıra İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların aileleri katıldı.

Filistinli eski tutuklu İyad Ebu Haşim, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin özellikle de İslami Cihad üyelerinin çok zor koşullarda olduğunu söyledi.

Ebu Haşim, İsrail hapishanelerindeki "keyfi uygulamalara" işaret ederek, İslami Cihad Hareketi mensuplarının söz konusu "keyfi uygulamalara son verilinceye kadar hapishanelerde isyana devam edeceğini" vurguladı.

Yürüyüşe katılan Vaid Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar Derneği temsilcisi Abdullah Ebu Luz ise "Tutuklulara yönelik her türlü saldırıya, Filistin'in her yerinden karşılık verilecektir." dedi.

Ebu Luz, "Halkımızın direnmekten, tutsaklara yönelik zulmü durdurmaktan ve onları kurtarmaktan başka çaresi yok." ifadelerini kullandı.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda, 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.