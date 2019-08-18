Son Dakika Haberleri: Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği 3 gencin cesedine ulaşıldı
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Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği 3 gencin cesedine ulaşıldı

42 dakika önce

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında, İsrail askerleri tarafından şehit edilen 3 gencin cesetlerine ulaşıldı.

Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği 3 gencin cesedine ulaşıldı, System.String[]
Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında, İsrail askerleri tarafından şehit edilen 3 gencin cesetlerine ulaşıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırı yakınlarında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli Mahmud el-Vilayide (24), Muhammed Ebu Namus (27) ve Muhammed et-Teramisi'nin (26) cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.
İsrail ordusu, dün gece Gazze Şeridi sınırında silahlı oldukları iddia edilen Filistinliler görüldüğünü ve söz konusu kişilere ateş açtıklarını açıklamıştı.
Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:32 Kaynak: AA
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